Кудрявцев Фёдор Антонович
Место рождения
Дата рождения15.03.1898
Дата смерти01.06.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1898
Отец: Жданов Антон Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.1967
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область