Кузьмина (Карпова) Светлана
Место рождения
Дата рождения04.03.1954
Дата смерти23.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Отец: Карпов Александр Иванович
Мать: Карпова Любовь
Рождение ребёнка
27.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.09.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Богословское