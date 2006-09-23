Кузьмина (Карпова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Карпова) Светлана

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.03.1954

Дата смерти

23.09.2006

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Карпов Александр Иванович

Мать: Карпова Любовь

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.09.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское
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