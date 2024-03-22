Лазаренко (Третьякова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Третьякова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Корма, Кормянский район, Гомельская область

Дата рождения

?.01.1903

Дата смерти

?.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Атрашкова Анна Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Лычакова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Блюдёнова Мария Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.12.1929

Дочь: Сергиеня Мария Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Лещенко Елена Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Голубчикова Софья Степановна

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 20.05.1941

Сын: Лазаренко Александр Степанович

Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Степан Кузьмич

Смерть
?.01.1994
Минск, Минск
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