Лазаренко (Третьякова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения?.01.1903
Дата смерти?.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Атрашкова Анна Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Лычакова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Блюдёнова Мария Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
31.12.1929
Дочь: Сергиеня Мария Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Лещенко Елена Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Голубчикова Софья Степановна
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 20.05.1941
Сын: Лазаренко Александр Степанович
Отец ребёнка: Лазаренко Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1994
Минск, Минск