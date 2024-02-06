(Муратова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Муратова) Клавдия

(Муратова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Муратов Данил Прохорович

Мать: Муратова Анна Илларионовна

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close