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(Муратова) Клавдия
(Муратова) Клавдия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Муратов Данил Прохорович
1909 г.р.
Мать
Муратова (Рязанова) Анна Илларионовна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Муратов Данил Прохорович
Мать:
Муратова Анна Илларионовна
Смерть
1999
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