Коровкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровкин Анатолий

Коровкин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровкин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровкин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Валентина Васильевна

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