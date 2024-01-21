Коровкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Коровкина Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно