Туркин Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1979
Отец: Туркин Сергей Николаевич
Мать: Рюмкина Ольга
Рождение ребёнка
08.05.2006
Сын: Туркин Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
25.07.2011
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
21.12.2013
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна