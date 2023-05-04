Туркин Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1979

Отец: Туркин Сергей Николаевич

Мать: Рюмкина Ольга

Рождение ребёнка
08.05.2006

Сын: Туркин Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
25.07.2011

Сын: Туркин Иван Витальевич

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
21.12.2013

Сын: Туркин Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

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