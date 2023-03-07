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Пойлов Пётр Филиппович

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Место рождения

Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пойлов Филипп

Мать: Пойлова Пелагея

Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Копосова Елена Петровна

Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: Слаутина Александра Петровна

Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Герасимова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пойлова Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
30.10.1939
Причина смерти: астма
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