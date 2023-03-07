Пойлов Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пойлов Филипп
Мать: Пойлова Пелагея
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Копосова Елена Петровна
Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: Слаутина Александра Петровна
Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Герасимова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Пойлова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1939
Причина смерти: астма