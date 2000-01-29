Старицына (Бородина) Афанасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарицына (Бородина) Афанасия Федоровна

Старицына (Бородина) Афанасия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

07.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Бородин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1913

Дочь: Старицына Анна Семёновна

Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Петухова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович

Рождение ребёнка
30.09.1922

Дочь: Сафронова Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Старицын Павел Семёнович

Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.1974
Kolpashevo, Tomsk Oblast Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close