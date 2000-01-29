Старицына (Бородина) Афанасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти07.09.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Бородин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1913
Дочь: Старицына Анна Семёновна
Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Петухова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович
Рождение ребёнка
30.09.1922
Дочь: Сафронова Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старицын Семён Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.1974
Kolpashevo, Tomsk Oblast Russia