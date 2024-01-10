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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1933
Москва 4178373. 20.05.1933
Рождение ребёнка
24.01.1937
Москва 1174238
Рождение ребёнка
29.01.1942
Москва 9424628
Рождение ребёнка
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва