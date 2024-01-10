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Дата рождения

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

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Добавил:

АЛ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1933

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Отец ребёнка: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Москва 4178373. 20.05.1933
Рождение ребёнка
24.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Москва 1174238
Рождение ребёнка
29.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Москва 9424628
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Москва, город федерального значения Москва
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