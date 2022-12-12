Коршунов Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

04.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1927

Сын: Коршунов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Коршунова Александрв Михайловна

По рч. Рожке, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.09.1942
Ерзовка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Умер от болезни во время бомбёжки сан. поезда
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