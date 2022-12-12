Коршунов Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1927
Сын: Коршунов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Коршунова Александрв Михайловна
По рч. Рожке, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.09.1942
Ерзовка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Умер от болезни во время бомбёжки сан. поезда