Хямяляйнен (Пакканен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хямяляйнен (Пакканен) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1893

Дата смерти

08.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1893

Отец: Пакканен Иван Петрович

Мать: Пакканен Анна Томасовна

Рождение ребёнка
15.04.1921

Дочь: Рокко Айно Адамовна

Отец ребёнка: Хямяляйнен Адам Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Хямяляйнен Юхо Адамович

Отец ребёнка: Хямяляйнен Адам Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хямяляйнен Адам Михайлович

Смерть
08.11.1945
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