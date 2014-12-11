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Чертуанов Идар Рустамович
Чертуанов Идар Рустамович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Чертуанов Рустам Сослангериевич
1980 г.р.
Мать
Чертуанова (Шарданова) Рузана Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2014
Отец:
Чертуанов Рустам Сослангериевич
Мать:
Чертуанова Рузана Юрьевна
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