Шмаков Станислав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Станислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1989

Отец: Шмаков Василий Андреевич

Мать: Шмакова Ольга

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