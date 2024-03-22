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Кунгуров Степан Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1901

Сын: Кунгуров Александр Степанович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.03.1903

Сын: Кунгуров Николай Степанович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Матрена Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Матрена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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