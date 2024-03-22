Кунгуров Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
29.08.1901
Сын: Кунгуров Александр Степанович
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Александровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.03.1903
Сын: Кунгуров Николай Степанович
Мать ребёнка: Кунгурова -- Матрена Александровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно