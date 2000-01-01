Алексеева (Козлова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1957
Сын: Алексеев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий
Смерть
Неизвестно