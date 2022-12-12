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Смирнов Валентин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1941

Дата смерти

04.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941

Отец: не указан

Мать: Смирнова Лидья

Рождение ребёнка
07.05.1968

Сын: Смирнов Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна

Княжево, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1969

Дочь: Смирнова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна

Княжево, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1977

Дочь: Смирнова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна

Княжево, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина Анатольевна

Смерть
04.07.1982
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