Смирнов Валентин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1941
Дата смерти04.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941
Отец: не указан
Мать: Смирнова Лидья
Рождение ребёнка
07.05.1968
Сын: Смирнов Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
01.10.1969
Дочь: Смирнова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
03.03.1977
Дочь: Смирнова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Смирнова Галина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1982