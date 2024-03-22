Овечкина Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Овечкина Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Овечкина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1883
Сын: Овечкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно