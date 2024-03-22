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Овечкина Федосья Ивановна

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Овечкина Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Овечкина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.11.1883

Сын: Овечкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Овечкин Михаил Иванович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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