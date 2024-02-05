Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Домна Симонова

Отец ребёнка: Симон Захаров

д. Рождественно
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Соломея Симонова

Отец ребёнка: Симон Захаров

д. Рождественно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Захаров

Смерть
Неизвестно
д. Рождественно
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