Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Домна Симонова
Отец ребёнка: Симон Захаров
д. Рождественно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Соломея Симонова
Отец ребёнка: Симон Захаров
д. Рождественно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симон Захаров
Смерть
Неизвестно
д. Рождественно