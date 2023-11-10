(Мурашкина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурашкина) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Мурашкин Андрей

Мать: Мурашкина Мария

Смерть
Неизвестно
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