Камышанский Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камышанский Андрей
Мать: Камышанская Мария
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Камышанский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Камышанская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышанская Зоя
Мать ребёнка: Камышанская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышанская Александра
Мать ребёнка: Камышанская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камышанский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Камышанская Надежда
Смерть
Неизвестно