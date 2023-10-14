Камышанский Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышанский Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камышанский Андрей

Мать: Камышанская Мария

Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Камышанский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Камышанская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышанская Зоя

Мать ребёнка: Камышанская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышанская Александра

Мать ребёнка: Камышанская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камышанский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Камышанская Надежда

Смерть
Неизвестно
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