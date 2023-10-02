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(Петрунина) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1932

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: Петрунин Петр Никонорович

Мать: Петрунина Евдокия Петровна

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