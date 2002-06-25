Миронова (Смарыгина) Тамара
Место рожденияг. Екатеринбург
Дата рождения20.12.1939
Дата смерти25.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Отец: Смарыгин Перфирий
Мать: Смарыгина Матрёна
г. Екатеринбург
Бракосочетание
09.11.1959
Муж: Миронов Александр
Свердловск
Рождение ребёнка
31.10.1960
Сын: Миронов Андрей
Отец ребёнка: Миронов Александр
г.Свердловск
Рождение ребёнка
12.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Александр
г. Екатеринбург
Смерть
25.06.2002
г. Екатеринбург
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
г. Екатеринбург