Миронова (Смарыгина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Смарыгина) Тамара

Миронова (Смарыгина) Тамара

Место рождения

г. Екатеринбург

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

25.06.2002

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Смарыгин Перфирий

Мать: Смарыгина Матрёна

г. Екатеринбург
Бракосочетание
09.11.1959

Муж: Миронов Александр

Свердловск
Рождение ребёнка
31.10.1960

Сын: Миронов Андрей

Отец ребёнка: Миронов Александр

г.Свердловск
Рождение ребёнка
12.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Александр

г. Екатеринбург
Смерть
25.06.2002
г. Екатеринбург
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
г. Екатеринбург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close