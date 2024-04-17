Дроздов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.06.1932

Дочь: Голговская (Дроздова) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Дроздова Наталья Александровна

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Ваулина (Дроздова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Дроздова Наталья Александровна

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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