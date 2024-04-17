Дроздов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1932
Дочь: Голговская (Дроздова) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Дроздова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Ваулина (Дроздова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Дроздова Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно