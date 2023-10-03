Прокопов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопов Сергей Александрович

Место рождения

Яковлево

Дата рождения

18.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Прокопов Александр Иванович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Яковлево
Рождение ребёнка
23.10.1979

Дочь: Яковлева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна

Яковлево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопова Татьяна

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