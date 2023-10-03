Прокопов Сергей Александрович
Место рожденияЯковлево
Дата рождения18.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: Прокопов Александр Иванович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Яковлево
Рождение ребёнка
23.10.1979
Дочь: Яковлева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна
Яковлево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопова Татьяна