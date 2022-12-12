Бухтина (Шаршавина) Софья Лазаревна
Место рождения
Дата рождения27.09.1920
Дата смерти26.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920
Рождение ребёнка
26.06.1944
Сын: Бухтин Владимир Артемович
Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич
Рождение ребёнка
07.04.1946
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Куклина Клавдия Артемовна
Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич
Баландино, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.01.1951
Чугунаш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1954
Сарыг-Сеп, Каа-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1993
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область