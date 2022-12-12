Бухтина (Шаршавина) Софья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтина (Шаршавина) Софья Лазаревна

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Место рождения

Митрохи, Уинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.09.1920

Дата смерти

26.03.1993

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1944 г.р.
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1949 г.р.
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Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920

Отец: Шаршавин Лазарь Клементьевич

Мать: Шаршавина Екатерина Арсеньевна

Митрохи, Уинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.06.1944

Сын: Бухтин Владимир Артемович

Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич

Краснознаменка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич

Краснознаменка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Куклина Клавдия Артемовна

Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич

Баландино, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич

Чугунаш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухтин Артем Лазаревич

Сарыг-Сеп, Каа-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Артем Лазаревич

Смерть
26.03.1993
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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