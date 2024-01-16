Кашинский Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Казинцева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кашинский Виктор
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Жданова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кашинский (kashinskiy) Николай Иванович (Nikolay Ivanovich)
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Власовка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кашинский Аристарх Иванович
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область