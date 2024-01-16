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Кашинский Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашинский Николай Яковлевич

Мать: Кашинская Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Казинцева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кашинский Виктор

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Жданова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кашинский (kashinskiy) Николай Иванович (Nikolay Ivanovich)

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Власовка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кашинский Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашинская Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
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