Берегейко (Рак) Татьяна Семеновна
женский, родилась 15.05.1913
умерла 09.01.2000
ОтецРак СемёнНеизвестно г.р.
МатьРак София Артемовна1880 г.р.
Дети
Пегушина (Берегейко) Мария Федоровна03.02.1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913
Отец: Рак Семён
Мать: Рак София Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1932
Дочь: Пегушина (Берегейко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2000