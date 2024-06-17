Берегейко (Рак) Татьяна Семеновна 15.05.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Берегейко (Рак) Татьяна Семеновна

Автор
АН
Невский А.

женский, родилась 15.05.1913

умерла 09.01.2000

Отец
Рак СемёнНеизвестно г.р.
Мать
Рак София Артемовна1880 г.р.
Дети
Пегушина (Берегейко) Мария Федоровна03.02.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913

Отец: Рак Семён

Мать: Рак София Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1932

Дочь: Пегушина (Берегейко) Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2000

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