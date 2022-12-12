Ковалев Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения30.08.1955
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ковалева Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
09.05.1978
Сын: Ковалев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности