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Ковалев Владимир Петрович

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Место рождения

Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.08.1955

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ковалева Нина Гавриловна

Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.05.1978

Сын: Ковалев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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