Кровяков Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кровяков Артемий Маркович
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Кровякова Нина Ивановна
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Стефан Артемьевич Кровяков икр.девица Екатерина Артемьевна Банина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно