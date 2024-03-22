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Кровяков Иван Артемьевич

Место рождения

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кровяков Артемий Маркович

Мать: не указана

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Кровякова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Стефан Артемьевич Кровяков икр.девица Екатерина Артемьевна Банина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Михайловна (Кровякова)

Смерть
Неизвестно
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