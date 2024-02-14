Сафронов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова (Чумакова) Светлана

Рождение ребёнка
09.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова (Чумакова) Светлана

Смерть
Неизвестно

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