Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1928

Дата смерти

01.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928

Отец: Сизько Данил Иванович

Мать: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.03.1954

Дочь: Александрова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Фалимонов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович

Красная Поляна, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Фалимонов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалимонов Алексей Фёдорович

Смерть
01.04.2016
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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