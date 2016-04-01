Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1928
Дата смерти01.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928
Рождение ребёнка
07.03.1954
Дочь: Александрова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
31.05.1957
Сын: Фалимонов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович
Красная Поляна, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1957
Сын: Фалимонов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Фалимонов Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2016
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край