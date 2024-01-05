Рознина (Суханова) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рознина (Суханова) Людмила Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1974

Дочь: Сатурдинова Елена Айнатулловна

Отец ребёнка: Сатурдинов Айнатулла Фасульчанович

Рождение ребёнка
05.06.1978

Дочь: Рознина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Рознин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.09.1985

Дочь: Магиярова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Рознин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рознин Михаил Александрович

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