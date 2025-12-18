Воробьева Екатерина Дмитриевна 15.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева Екатерина Дмитриевна

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

женский, родилась 15.11.1913, Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умерла 02.03.1990

Отец
Воробьев Дмитрий СеменовичВычислено 1883 г.р.
Мать
Воробьева (Тютина) Анна ДаниловнаВычислено 1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1913

Отец: Воробьев Дмитрий Семенович

Мать: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии Восприемники л.31-Деревни Ленькова крестьянин Евфимий Данилов Тютин и д.Максимцева крестьянская жена Анастасия Космина Воробьева ГАИО г. Иваново Ф 394 Оп 11 Д 6 Л 30об 31

Смерть
02.03.1990

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