Воробьева Екатерина Дмитриевна
женский, родилась 15.11.1913, Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умерла 02.03.1990
ОтецВоробьев Дмитрий СеменовичВычислено 1883 г.р.
МатьВоробьева (Тютина) Анна ДаниловнаВычислено 1884 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1913
Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
02.03.1990
дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии Восприемники л.31-Деревни Ленькова крестьянин Евфимий Данилов Тютин и д.Максимцева крестьянская жена Анастасия Космина Воробьева ГАИО г. Иваново Ф 394 Оп 11 Д 6 Л 30об 31