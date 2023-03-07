Стародубцев Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1921
Дочь: Стародубцева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Алла Фёдоровна
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Зинаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Стародубцева Ксения Борисовна
Смерть
Неизвестно