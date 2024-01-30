Красова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1932
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932
Отец: Ткаченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1958
Дочь: Красова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1958
Дочь: Красова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017