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Красова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1932

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932

Отец: Ткаченко Иван Петрович

Мать: Ткаченко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
21.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1958

Дочь: Красова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1958

Дочь: Красова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Красов Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красов Валентин Александрович

Смерть
2017
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