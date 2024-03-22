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Медведев Макар Маркович

Место рождения

Нижняя Троица, Кашинский район, Тверская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Троица, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1936

Дочь: Зудина Зоя Макаровна

Мать ребёнка: Лощакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1940

Сын: Медведев Геннадий Макарович

Мать ребёнка: Лощакова Анна Ивановна

Шаблыкино, Потуповская волость, Кашинский уезд
Смерть
09.04.1942
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рядовой (стрелок). Поступил в госпиталь № 2886. Умер от болезни в госпитале 2036. Похоронен на городском кладбище
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