Медведев Макар Маркович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти09.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
19.09.1936
Дочь: Зудина Зоя Макаровна
Мать ребёнка: Лощакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1940
Сын: Медведев Геннадий Макарович
Мать ребёнка: Лощакова Анна Ивановна
Шаблыкино, Потуповская волость, Кашинский уезд
Смерть
09.04.1942
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рядовой (стрелок). Поступил в госпиталь № 2886. Умер от болезни в госпитале 2036. Похоронен на городском кладбище