Литвинова Валентина Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Валентина Порфириевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.08.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порфирий

Мать: Вера

Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович

Рождение ребёнка
07.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович

Рождение ребёнка
26.03.?

Сын: Литвинов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Николай Анисимович

Смерть
31.08.2003
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