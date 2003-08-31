Литвинова Валентина Порфириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович
Рождение ребёнка
07.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович
Рождение ребёнка
26.03.?
Сын: Литвинов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2003