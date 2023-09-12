Филиппова (Муравьева) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1950
Дата смерти12.09.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1950
Рождение ребёнка
02.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2023
Похоронена в с. Борисово, Муромский р-н Владимирской обл.