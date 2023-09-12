Филиппова (Муравьева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Муравьева) Любовь Александровна

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Место рождения

Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.08.1950

Дата смерти

12.09.2023

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1950

Отец: Муравьев Александр Васильевич

Мать: Муравьева Анфиса Петровна

Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Владимир Николаевич

Смерть
12.09.2023
Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Похоронена в с. Борисово, Муромский р-н Владимирской обл.
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