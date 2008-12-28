Князев Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1950
Дата смерти28.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950
Рождение ребёнка
13.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Николай Анатолиевич
Мать ребёнка: Князева Надежда Ивановна
Смерть
28.12.2008