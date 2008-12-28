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Князев Анатолий Васильевич

Место рождения

Донецк

Дата рождения

25.02.1950

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Анатолиевич

Мать ребёнка: Князева Надежда Ивановна

Смерть
28.12.2008
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