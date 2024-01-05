Громов Иван Григорьевич 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Громов Иван Григорьевич

Автор
НТ
Тесленко Н.

мужской, родился 1889

умер 1943

Мать
Василиса Александровна1847 г.р.
Отец
Громов Григорий МамонтовичНеизвестно г.р.
Дети
Громов Петр Иванович1908 г.р.
Громова Александра Ивановна1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Громов Григорий Мамонтович

Мать: Василиса Александровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Громов Петр Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Громова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Громов Александр Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Громов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Громова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Задумина (Громова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Громов Николай Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Громов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Громов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна

Арест
1930

Семью Громовых подвергли репрессии. Иван Григорьевич был арестован. Имущество семьи конфисковано. Анастасия Алексеевна (супруга) с тремя маленькими детьми сослана на необитаемый хутор Змеиный, как семья врага народа. Маленький сын Владимир умер от простуды в возрасте двух лет

Смерть
1943

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