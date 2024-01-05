Громов Иван Григорьевич
мужской, родился 1889
умер 1943
МатьВасилиса Александровна1847 г.р.
ОтецГромов Григорий МамонтовичНеизвестно г.р.
Дети
Громов Петр Иванович1908 г.р.
Громова Александра Ивановна1910 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Громов Григорий Мамонтович
Мать: Василиса Александровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Громов Петр Иванович
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Громова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Громов Александр Иванович
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Громова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Задумина (Громова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Томилина Анастасия Алексеевна
Арест
1930
Смерть
1943