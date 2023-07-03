Винокурова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1865 ст.
Дочь: Винокурова Анна Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1867 ст.
Дочь: Винокурова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.
Дочь: Винокурова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.
Дочь: Винокурова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.
Дочь: Винокурова Мария Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно