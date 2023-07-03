Винокурова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1865 ст.

Дочь: Винокурова Анна Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.03.1867 ст.

Дочь: Винокурова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.

Дочь: Винокурова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.

Дочь: Винокурова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.

Дочь: Винокурова Мария Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел 2 Михайлович

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Павел 2 Михайлович

Смерть
Неизвестно
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