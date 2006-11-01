Савенков Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенков Алексей Владимирович

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Место рождения

деревня Николаевка, Еткульский район, Челябинская область

Дата рождения

29.03.1942

Дата смерти

01.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Николаевка, Еткульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Кленина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Савенкова Валентина Ивановна

Смерть
01.11.2006
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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