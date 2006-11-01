Савенков Алексей Владимирович
Место рождениядеревня Николаевка, Еткульский район, Челябинская область
Дата рождения29.03.1942
Дата смерти01.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942
деревня Николаевка, Еткульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Кленина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Савенкова Валентина Ивановна
Смерть
01.11.2006
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область