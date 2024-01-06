Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Иванова

Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

в 1858-38 лет
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Алексиев

Отец ребёнка: Алексий Павлов

Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд
31.10.1850ст - 6 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодор Алексиев

Отец ребёнка: Алексий Павлов

ГАКО РС10 200-13-86 1858 - 6 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгенья Алексиева

Отец ребёнка: Алексий Павлов

31.10.1850ст - 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Алексиев

Отец ребёнка: Алексий Павлов

в 1858 - 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Алексиева

Отец ребёнка: Алексий Павлов

в 1858 - 11лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексий Павлов

Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Вероятный г.р. 1854 (в 02.1876 - 22 года)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексий Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close