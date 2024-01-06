Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Алексиев
Отец ребёнка: Алексий Павлов
31.10.1850ст - 6 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феодор Алексиев
Отец ребёнка: Алексий Павлов
ГАКО РС10 200-13-86 1858 - 6 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгенья Алексиева
Отец ребёнка: Алексий Павлов
31.10.1850ст - 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Алексиев
Отец ребёнка: Алексий Павлов
в 1858 - 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Алексиева
Отец ребёнка: Алексий Павлов
в 1858 - 11лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексий Павлов
Вероятный г.р. 1854 (в 02.1876 - 22 года)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексий Павлов
Смерть
Неизвестно