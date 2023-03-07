Ефремова Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ефремов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефремов Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край