Ефремова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Ефросинья

Ефремова Ефросинья

avatar

Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ефремов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефремов Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close