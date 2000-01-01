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Капырина Марина Вячеславовна
Капырина Марина Вячеславовна
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Место рождения
Москва
Дата рождения
12.09.1988
Пол
Женский
Отец
Капырин Вячеслав Викторович
1962 г.р.
Мать
Капырина Наталья Александровна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1988
Отец:
Капырин Вячеслав Викторович
Мать:
Капырина Наталья Александровна
Москва
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