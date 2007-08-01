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Колпаков Иван Максимович
Колпаков Иван Максимович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
01.08.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Колпакова (Рогозова) Анастасия Алексеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2007
Отец: не указан
Мать:
Колпакова Анастасия Алексеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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