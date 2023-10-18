Филяков Николай
Место рожденияРязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Филяков Степан
Мать: Филякова Вера
Рязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филякова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филякова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филякова Вера
Смерть
Неизвестно