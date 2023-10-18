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Филяков Николай

Место рождения

Рязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Филяков Степан

Мать: Филякова Вера

Рязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филякова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филякова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филякова Вера

Смерть
Неизвестно
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