Альменов Байназар Мустафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альменов Байназар Мустафьевич

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Место рождения

Кызыл-Мечеть, Самарская обл.

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

31.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кызыл-Мечеть, Самарская обл.
Место жительства
С 1930 по 1934
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1935 по 1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.10.1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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