Альменов Байназар Мустафьевич
Место рожденияКызыл-Мечеть, Самарская обл.
Дата рождения14.08.1909
Дата смерти31.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Кызыл-Мечеть, Самарская обл.
Место жительства
С 1930 по 1934
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1935 по 1976
Смерть
31.10.1976