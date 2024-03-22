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Габитов Ленард Файзрахманович

Место рождения

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

15.09.1946

Дата смерти

15.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946

Отец: Габитов Файзрахман Файзуллович

Мать: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габитова Наталья Григорьевна

Россия, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габитова Наталья Григорьевна

Смерть
15.11.1970
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Похороны
Неизвестно
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
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