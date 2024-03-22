Габитов Ленард Файзрахманович
Место рождения
Дата рождения15.09.1946
Дата смерти15.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946
Рождение ребёнка
26.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габитова Наталья Григорьевна
Россия, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1970
Похороны
Неизвестно