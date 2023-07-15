Сидоркина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркина Вероника Александровна
Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин Василий Александрович
Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно