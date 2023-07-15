Сидоркина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркина Вероника Александровна

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоркин Василий Александрович

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоркин Александр Сергеевич

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